Promover a mudança no comportamento alimentar, a redução de doenças ligadas à obesidade e a má ingestão de alimentos através da alimentação saudável é um dos objetivos do Grupo de Reeducação Alimentar. O grupo, que já havia sido realizado na secretaria municipal de Saúde (SMS), reiniciou em novo formato, com atendimento do primeiro grupo, iniciado no dia 7 de maio, com a coordenação da nutricionista Lilian Córdova Alves.

Há aproximadamente cinco anos, a secretaria conta com grupos de reeducação alimentar, antes ministrados pela nutricionista Fabíola Frezza Andriola, com ciclos mensais e bimestrais. Nesta nova etapa, os grupos ocorrem todas as segundas-feiras, das 9h às 10h30min. Grupos no interior também começam a se constituir. Na Unidade Básica de Saúde de Santa Cruz da Concórdia, os encontros iniciaram no dia 14, nas terças-feiras, pela manhã, e, na UBS Rio da Ilha, inicia um grupo, no dia 14 de junho, também pela manhã.

Segundo a nutricionista responsável, Lilian Alves, cada grupo será destinado a até 12 pessoas e terá a duração de dois meses, ou seja, serão oito encontros realizados na própria Secretaria de Saúde. "O cronograma segue temas que abrangem a reeducação alimentar sustentável, aquela que visa proporcionar ao paciente uma continuação após o término do grupo. Além disso, aplico várias técnicas e ferramentas de coaching para o autoconhecimento de cada pessoa facilitando o processo de emagrecimento", menciona Lilian.

Quem quiser participar dos Grupos de Reeducação Alimentar deve ir até a SMS ou nas Unidades Básicas de Saúde, onde os grupos já acontecem, e preencher uma ficha de inscrição. Um novo grupo começa, em media, a cada dois meses. "O grupo acompanha o início, meio e fim do cronograma, iniciando e finalizando com os mesmos participantes, só depois formamos um novo grupo, pois não são encontros abertos e isolados a cada semana em que o paciente possa ir em um ou outro, a participação é constante durante oito encontros", explica Lilian.