Integração, apresentações artísticas, cumprimento de tarefas, show musical e muitas surpresas esperam pela comunidade neste final de semana no entorno da Praça Flores da Cunha e Rua de Eventos, onde acontece a III Gincana Arroio do Meio. Com a participação de cinco equipes, a gincana terá o tema "Faz parte da nossa história", alusivo aos 85 anos de aniversário do município.

A abertura oficial será sexta-feira, 24, às 18h30, no palco principal. A partir das 20h inicia o cumprimento de tarefas, com a encenação de cenas de novelas que marcaram época. Após, as equipes apresentarão paródias em homenagem ao município, criadas a partir da música do filme "Mudança de Hábito". A noite segue com rally para os gincaneiros.

No sábado, 25, as atividades iniciam às 10h, com cumprimento de tarefas durante todo o dia. Às 19h as torcidas se apresentam na Rua de Eventos. Logo após, inicia o desfile da Escolha do Gato, Gata, Gatinho e Gatinha da Gincana. Às 21h ocorrem as apresentações artísticas. A divulgação dos resultados dos vencedores da noite está prevista para depois das 22h. A noite segue com tarefas e enigma para os gincaneiros.

O domingo segue com cumprimento de tarefas durante todo o dia. Às 16h ocorre um show surpresa organizado pelas equipes em cumprimento à tarefa, numa homenagem aos 85 anos de Arroio do Meio. Logo após, show especial com a banda EletroRádio. O momento mais esperado está previsto para às 18h, quando serão anunciados os grandes campeões desta edição.

Durante todo o final de semana haverá mateada e Praça de Alimentação com foodtrucks, sob organização da Associação Arroio-meense de Amparo ao Idoso (AMAI), tendo parte da renda revertida para a entidade.