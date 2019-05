Com o tema o "Ricordiamo", um convite para recordar e amar os legados deixados pelos imigrantes colonizadores, mais de 35 mil pessoas visitaram a 8 Festa In Vneto, em Cotipor. A edio inovou com a realizao do evento em dois finais de semana de maio, totalizando sete dias de festa.

Com pavilho comercial, cultural, gastronomia e shows, a feira garantiu a divulgao dos costumes herdados pelos colonizadores italianos, alemes e polononeses, bem como, a interao com ambientes, proporcionando experincias simples, mas valorosas. Desde mexer o tacho de polenta, fazer a marmelada ou amassar o po, os visitantes puderam degustar das delcias das agroindstrias gratuitamente e viver a simplicidade da cidade de interior.

Para o prefeito Jos Carlos Breda e o presidente da 8 Festa In Vneto, Ivaldo Wearich, o evento conquista os visitantes por meio da hospitalidade do povo cotiporanense e do cuidado que a festa tm em garantir a diverso de todos os pblicos, desde as crianas at os idosos. Breda ressaltou, durante o encerramento, ocorrido no domingo, que a populao deve acreditar no seu potencial e falar com orgulho da Festa In Vneto, afinal, um dos eventos mais visitados e reconhecidos da regio.

A secretria de Turismo e Cultura, Patrcia Gabriel ressaltou a preocupao em organizar e selecionar atraes que enaltecessem a cultura e dessem oportunidade aos talentos locais. "Priorizamos as apresentaes dos talentos locais e grupos que tinham suas temticas voltadas valorizao da cultura, afinal, a Festa In Vneto busca preservar e enaltecer as contribuies dos imigrantes italianos, sem esquecer das demais" pontou Patrcia.