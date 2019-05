O município de Tramandaí vem implementando um projeto nas escolas que visa ajudar o desenvolvimento financeiro dos futuros adultos. A Oficina de Finanças tem como principal objetivo dar um impulsionamento no aprendizado sobre economia, auxiliando as pessoas a desenvolverem as habilidades necessárias para tomarem melhores decisões sobre sua renda, cuidando o que recebe, gasta ou investe do melhor jeito possível.

A disseminação da educação financeira gera empoderamento, já que se passa a administrar seus recursos de forma consciente e sustentável. Com isso, ao longo de 2019, está sendo aplicado, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) de Tramandaí, o projeto de educação financeira "Oficina das Finanças", que consiste na compreensão de conceitos fundamentais de educação financeira para a sustentabilidade de uma pessoa, família, empresa privada e/ou instituições públicas.

As turmas estão compartilhando com as comunidades os aprendizados desenvolvidos em sala de aula, bem como a utilização da "engenhoca", uma caixa d'água que simula as saídas da água das torneiras representando os gastos, o que auxilia os estudantes a compreenderem a melhor forma de usar conscientemente os recursos financeiros.

O uso adequado do dinheiro pode trazer ótimos resultados pessoais, sociais e ambientais. Ao longo das aulas, será explorada a metodologia dos seis Gs: gerar, gastar, guardar, ganhar, gerir e gratidão.