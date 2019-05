A prefeitura assinou a autorização para a licitação de nove travessas no Bairro Imigrantes, transversais às ruas Tomás Pereira Neto e André Edi Eidelwein. A execução da obra é fruto de parceira entre a prefeitura e o Legislativo, que devolveu ao município parte dos recursos necessários à execução das obras. Serão pouco mais de 1.500 metros quadrados de calçamento com bloquetes de cimento. A expectativa é que as obras sejam concluídas até o mês de dezembro. Além desta nova frente, o Executivo está investindo, neste ano, mais de R$ 11 milhões no asfaltamento de 36 ruas pelo programa Avançar Cidades, e já foi assinado o contrato para a pavimentação de outras quatro vias, no valor de R$ 4 milhões, além de estarem em fase final as obras do terceiro e último trecho da estrada de Arroio do Ouro.