Incentivar o trabalho no campo, tendo em vista o fomento da sucessão rural, é um dos princípios da Administração Municipal de Westfália. Neste sentido, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, renovou-se, por mais um ano, a parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Teutônia e Westfália para auxiliar agricultores que participaram do Programa Troca-Troca Safra e Safrinha, promovido pelo governo estadual.

Em 2019, o valor repassado foi de R$ 37.938,96, o qual beneficiou agricultores participantes do programa estadual em 2018. Pelo Programa Troca-Troca Safra e Safrinha, foram repassadas 582 sacas de semente de milho híbrido Safra, beneficiando 199 agricultores, e 85 sacas de semente de milho Safrinha, beneficiando 49 agricultores. Assim, foram entregues através do programa estadual um total de 667 sacas de sementes de milho.

Cada agricultor beneficiado pelo Programa Troca-Troca Safra e Safrinha receberá um subsídio de R$ 56,88 por saca de semente de milho, limitado a três sacos por produtor westfaliano. O valor representa 50% da saca de semente.

No final de abril, o recurso correspondente a 2018 foi repassado ao STR de Teutônia e Westfália. As autoridades westfalianas ressaltam a importância da parceria com o STR no desenvolvimento do Programa Troca-Troca Safra e Safrinha no município. "Sem dúvidas, é preciso reforçar o agradecimento ao STR pela parceria, renovada anualmente. É dessa forma que se possibilita que os produtores se beneficiem pelo programa e incrementem a produção em suas propriedades", enaltecem.