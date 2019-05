A secretaria municipal de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio, iniciou na última semana a montagem da estrutura da Feira de Compras do FestiQueijo. Neste ano, a prefeitura será novamente a responsável pela organização da feira, com o apoio de uma comissão. A Feira de Compras ocorrerá paralelamente ao festival de 28 de junho a 28 de julho, nas sextas-feiras das 12h às 21h, aos sábados das 10h às 22h e nos domingos 10h às 19hs. Ao todo serão 38 expositores disponíveis, dos mais variados segmentos, que participarão deste evento, e que além de fomentar o comércio local oportunizará que os visitantes conheçam um pouco mais do município.