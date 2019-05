A Expo Dom Feliciano acontece de 31 de maio a 2 de junho no CTG Dom Feliciano. O evento, que funciona como uma mostra de tudo o que o município produz e destaques na região na indústria, comércio e agricultura, é realizado pela prefeitura, com o apoio da Emater Dom Feliciano e associações locais. Cerca de 20 expositores já confirmaram presença, como cultivadores de azeitonas, colecionador de cactos e suculentas, além de food trucks para alimentação. No dia 31 pela manhã, dentro da programação da Expo, que contempla inúmeras atividades, está o Fórum da Agricultura Familiar 2019, cuja pauta central será sucessão rural. Depois do Fórum, serão realizadas Rodada de Negócios, em parceria com o Sebrae e também oficinas com o Senac de Camaquã. As inscrições são gratuitas e limitadas.Estão confirmadas para tocar, no sábado, a Cartel, e, no domingo, a Super Banda K'necus. A abertura oficial será em 2 de junho, às 13h30.