O Hospital Santa Cruz (HSC) comemora nesta quarta-feira 111 anos de existência. Fundado em 1908, é o principal centro de saúde do Vale do Rio Pardo, com cerca de 23 mil metros quadrados de área construída, 232 leitos e um corpo clínico qualificado e em constante aperfeiçoamento composto por 242 médicos. A Instituição realiza atendimentos a pacientes internados e ambulatoriais e oferece serviços de diagnóstico e tratamento com procedimentos inéditos na região.

Um fato marcante e que mudou os rumos da história do HSC foi a sua aquisição pela Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul, em 2003. A partir daí foram várias conquistas importantes, a maior delas a certificação definitiva como Hospital de Ensino, em 2012, estágio mais elevado que uma casa de saúde deste gênero pode atingir. O Hospital passou a oferecer cinco programas de residências médicas e oito de residências multiprofissionais, recebendo em média 800 estudantes de diferentes áreas da graduação e pós-graduação a cada semestre, além dos cursos técnicos.

Ainda em 2012 o Hospital obteve o credenciamento como Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, tornando-se, dois anos após, Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular. O HSC também é referência em Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia e em gestantes de alto risco para a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde.

"Para que o Hospital possa estar sempre se modernizando e se reestruturando, tem sido de fundamental importância os recursos obtidos junto a emendas parlamentares, em especial de deputados da região", reitera o diretor geral da casa de saúde, Vilmar Thomé. "Também contamos com o apoio de lideranças locais e de grupos de rotaries e lions que têm colaborado muito para a aquisição de móveis e equipamentos, assim como outras campanhas e doações da comunidade", destaca.