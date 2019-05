Os preparativos para a 23ª Feira do Livro de Linfolfo Collor estão em sendo finalizados para abertura oficial do evento nesta quarta-feira, às 19h. Até sexta-feira, a cidade será um polo de incentivo à leitura, experiências compartilhadas com alunos, professores, escritores e toda comunidade. Com o tema "Contar história, cantar a canção e viajar nas emoções", a feira contempla muitas atividades, como apresentações do Grupo Municipal de Dança Corpus e Grupo Instrumental, lançamento de livros e bate-papo com escritores. Para o prefeito Wiliam Winck, a formação de novos leitores e o incentivo aos que já sabem ler é fundamental no processo educacional. "Diante das avaliações e indicadores da educação brasileira que apontam a deficiência em leitura entre os jovens que terminam os ensinos fundamental e médio, é nosso dever incentivar e democratizar o acesso à leitura, porque os livros são fontes de conhecimento e de cidadania", afirma o prefeito.