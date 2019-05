Abertura Oficial da Colheita do Milho 2018 .GIRUî, RS, BRASIL 26.01.2018: O governador José Ivo Sartori e o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, participaram, nesta sexta-feira (26), da Abertura Oficial da Colheita do Milho 2018, evento que foi realizado na Fazenda Agropecuária Ouro Verde, no município. Também participaram da cerimônia o secretário dos Transportes, Pedro Westphalen; os deputados estaduais Aloísio Classman, Edson Brum, Eduardo Loureiro, Gabriel Souza e Zilá Breintebach; o deputado federal Luiz Carlos Heinze, além do prefeito de Giruá, Ruben Weimar; e os presidentes da Apromilho, Ricardo Meneghetti, e da Abramilho, Alysson Paolinelli. Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini /Dani Barcellos/Palácio Piratini/Divulgação/JC

Uma política pública que beneficia jovens rurais e suas famílias entrou para a segunda fase. Na semana passada, foi realizado o lançamento da segunda etapa do Programa Jovem Empreendedor Rural (Pró-Jovem), do município de Machadinho. Nesta etapa serão beneficiados 20 jovens, sendo 15 com recursos da prefeitura e cinco com recursos do Consórcio Machadinho.

O Pró-Jovem de Machadinho, que visa ao incentivo à sucessão familiar, é uma política pública municipal e teve origem em um trabalho iniciado na Escola de Campo Getúlio Dorneles Vargas, da comunidade de Bela Vista. O programa tem recursos próprios, direcionados e liberados aos jovens rurais. O valor será de até R$ 3 mil para investimento, variável conforme o projeto técnico, com devolução de 20%, após 360 dias de carência, sem juros e correção monetária e em duas parcelas anuais iguais. Na primeira fase, em 2017, foram contemplados projetos nas áreas de cana-de-açúcar, mandioca, porongo, piscicultura, apicultura e fruticultura. Agora, as áreas dos projetos serão olericultura, erva-mate, fruticultura, cana-de-açúcar, mandioca, irrigação, pastagem, pecuária de corte, ranário, flores ornamentais e artesanato.

De acordo com a extensionista da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS-Ascar) de Machadinho, Mara Carpes, esse resultado é fruto de um trabalho em conjunto entre Emater-RS-Ascar e prefeitura, por meio da secretaria municipal de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente, que firmaram parceria no propósito de trabalhar o tema da sucessão familiar no município, preparando o jovem de forma gradativa para ser o sucessor e o gestor da unidade de produção.

O prefeito de Machadinho, Alcir Grison, explicou que o valor subsidiado objetiva o empoderamento do jovem como empreendedor rural, já que o destino dos valores obrigatoriamente deve ser aplicado em investimentos e/ou custeio que permitam a execução de uma atividade produtiva e geradora de renda.

Para o engenheiro-agrônomo da Emater, Bruno Ernesto Menegussi, como empreendedor, é fundamental cada jovem conhecer e se aprimorar no seu negócio, seus produtos e seus custos de produção e ter um planejamento mínimo para trabalhar. "Por isso, concordamos, com unanimidade que todos os jovens devem executar a gestão de sua propriedade rural", acrescentou Menegussi, comentando sobre os próximos passos do projeto que envolvem um Curso de Gestão para os jovens contemplados, que ocorrerá em 14 de junho.