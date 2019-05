O direito humano à alimentação adequada está contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948. Na prática, este é um desafio a ser enfrentado por governos e sociedade. Em Cachoeirinha, entre as ações que dão acesso a este direito universal está o Restaurante Popular, criado há 16 anos.

Conforme a secretaria municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação, responsável pela administração do local, atualmente são atendidas até 100 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira, das 11h30min às 13h. As refeições, feitas por uma empresa terceirizada, atendem a critérios de segurança alimentar e nutricional. No cardápio de maio, por exemplo, há bife acebolado, frango com molho, lasanha, carne a xadrez, língua com ervilha ou strogonoff, sempre acompanhados de arroz e feijão, saladas e legumes cozidos e refresco.

A coordenadora do Restaurante Popular, Carmem Maciel, explica que, para utilizar o espaço, é preciso ter cadastro nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) da cidade ou no Crepop (Centro de Referência da População Adulta de Rua). "Nestas unidades, o cidadão vai passar pela avaliação socioeconômica de assistentes sociais, que vão verificar a necessidade de cada um. A partir disso, o usuário vai ter um cadastro no Restaurante por até seis meses. Após este período, ele precisa voltar à avaliação socioeconômica para saber se ainda necessita do benefício", explica ela. Carmem revela que desde a semana passada, houve um aumento na procura pelo serviço de pessoas de Porto Alegre. O restaurante da capital atendia 500 pessoas por dia.

Além do Restaurante Popular, a prefeitura também serve refeições, gratuitamente, aos usuários do Albergue Municipal. Em média são servidos 20 jantas e cafés da manhã por dia no local, preparados pela Cozinha Comunitária Municipal, diferente do Restaurante Popular, em que a alimentação é feita por uma empresa terceirizada. O Restaurante Popular de Cachoeirinha fica na rua Imbuí, 46, no bairro Vila Cachoeirinha.