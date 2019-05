O município de Vanini esteve movimentado no sábado, quando foi realizada a 1ª Feira Municipal da Saúde e Cidadania. O evento, que ocorreu no Ginásio Esperte Clube Botafogo, contou com a presença de cerca de 1.000 pessoas, que prestigiaram as atrações e aproveitaram os serviços oferecidos.

De acordo com o técnico em Agropecuária da Emater/RS-Ascar de Vanini, Ademir Alves, o Dia do Técnico Agrícola, protagonizado pela entidade dentro da Feira, oportunizou conhecimento. "Foi possível uma interação e troca de conhecimentos, através das palestras e das inovações tecnológicas apresentadas pelas empresas, que participaram da feira de máquinas agrícolas", explicou Alves.

Na Feira Municipal de Saúde, a extensionista da Emater/RS-Ascar, Camila Rigotti, e a nutricionista da prefeitura de Vanini, Adriana da Silva, realizaram o Minicurso Utilização de Estévia na Alimentação. A estévia é um adoçante natural e como temas do minicurso estavam benefícios, tratos culturais, formas e sugestões de uso. Além disso, as 47 participantes puderam degustar bolo de estévia com maçã e canela, bolo de estévia com banana e cacau e chá de abacaxi com estévia. Ao final foi entregue uma muda da planta para cada participante.

Outra ação da Emater/RS-Ascar no evento foi a palestra sobre Plantas Alimentícias Não-Convencionais (Panc's) e a importância da diversificação da alimentação, enriquecida com nutrientes e vitaminas, fortalecendo assim a saúde. No estande institucional, os participantes receberam orientações sobre as plantas bioativas e as Panc's. Outra atração foi a distribuição de mudas de plantas bioativas, como ora-pro-nóbis, sálvia da gripe, fáfia e também açafrão, yacon, cará-moela, além de diversos tipos de sementes.