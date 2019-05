O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, assinará hoje o documento de autorização do aumento dos repasses ao Círculo de Pais e Mestres (CPMs) da Rede Municipal de Ensino. O ato ocorrerá às 17h30 na sala de reuniões do gabinete do prefeito A ação faz parte do Programa Dedicação - Por Uma Educação Pública de Qualidade, da secretaria municipal de Educação (Smed). A iniciativa permitirá a ampliação de cerca de 50% do repasse às escolas prioritárias e 40% as demais escolas. A prefeitura de São Leopoldo, através da Smed, realizará ao longo do ano o repasse de mais de R$ 900 mil, para os círculos de 50 escolas municipais.