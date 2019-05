A nova e ampla passarela de acesso à beira-mar em Tramandaí já está em seu processo de conclusão. A estrutura localizada próxima a Plataforma Marítima contará com deck e bancos que darão uma ampla visão da orla. O material usado na obra é específico para este tipo de solo e não agride o meio ambiente, preservando as dunas e disponibilizando o acesso aos banhistas à areia. A próxima etapa da obra será a pintura da passarela. A conclusão está prevista para as próximas semanas. Todas as passarelas da beira-mar foram reconstruídas nos últimos meses. O trabalho foi realizado por uma empresa especializada com a supervisão da secretaria municipal de Obras.