Com o maior público de sua história, o 10º Polentaço foi responsável por praticamente triplicar a população de pouco mais de 2,6 mil habitantes de Monte Belo do Sul. Os dois dias de programação atraíram cerca de 7 mil visitantes à cidade. "Celebramos não só um patrimônio gastronômico, mas também a consagração de uma festa com a cara autêntica e singular do interior da serra gaúcha. Monte Belo merece ser valorizado e é isso que almejamos com o Polentaço", complementa o também Secretário de Cultura e Turismo da cidade e vocalista da banda de músicas italiana Ragazzi Dei Monti, uma das atrações musicais que subiu ao palco do evento.

Mais de 1.600 kg de polenta foram distribuídos ao público, totalizando mais de quatro mil porções acompanhadas por molho. Quem acompanhou os tombos das polentas gigantes pôde saborear o prato tradicionalmente cozido em grandes proporções pelos imigrantes italianos desde a época da colonização - ritual perpetuado até hoje. "A polenta estava deliciosa. Foi uma grata surpresa descobrirmos Monte Belo do Sul em um evento como esse", comenta Ivana Fisch, caxiense de 63 anos.

Uma das mais inusitadas e criativas atrações do Polentaço é a exposição de esculturas feitas de polenta. Em 2019, a mostra aumentou o número de obras inscritas, com 30 peças no total. As três melhores foram premiadas, além da categoria destaque, para aquelas feitas exclusivamente por polenta. A "Cagliera D'Oro", em alusão ao ouro de primeiro colocado, ficou com a comunidade Nossa Senhora de Caravaggio. A escultura teve como tema 'La Casa dela Nonna' e retratou um antigo casarão, toda feita com polentas.