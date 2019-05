As obras de modernização do Hospital Beneficente Dr. César Santos avançam em diferentes frentes. As principais intervenções acontecem na parte externa com as fachadas e passeio público e na parte interna com ampliação dos espaços.

Segundo o secretário adjunto do Planejamento, Leandro Trizzini, "as obras continuam aceleradas no e o prédio que será ampliado entra em fase de execução do primeiro piso, além das áreas internas do futuro raio-x e a reforma de leitos que também já está em execução. Ainda, é possível ver a evolução das fachadas sendo recuperadas, janelas instaladas e a execução dos passeios em piso intertravado", afirma. Ainda segundo Leandro, os estudos de planejamento para execução da parte elétrica, refrigeração e ares hospitalares avançam para iniciar a integração das áreas em operação com as novas áreas que estão sendo executadas.

A primeira etapa de ampliação do Hospital Municipal contempla o abrigo de gases, gerador, reservatório de água, vestiário e central de resíduos, serviços estes que estão sendo finalizados. A obra agora está na etapa de ampliação da nova área de serviços do hospital. Junto a isso, está em andamento a reforma do novo Centro de Diagnóstico que, entre outras, vai abrigar a estrutura para a realização de exames de raio-X.

A obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal aumentará a área de leitos de 35 para 54, com a criação de 19 novos leitos, sendo 12 leitos voltados à ala psiquiátrica. Ainda, 20 leitos serão reformados. O investimento total na obra de ampliação do Hospital Beneficente Dr. César Santos (HBCS) é de mais de R$ 8 milhões entre recursos federais e de contrapartida do município.