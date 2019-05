Vence nesta tera-feira, o IPTU 2019 de Ivoti. Nesta data, encerra o prazo para pagamento em cota nica com 20% de desconto. A quitao pode ser feita nas agncias Sicredi, Sicoob, Caixa Econmica Federal, Banrisul e no Banco do Brasil apenas no auto-atendimento para correntistas, alm de todas as casas lotricas e conveniados. possvel quitar tambm at dia 21 de junho, garantindo um desconto de 15%. Ou no dia 22 de julho, com 10% de desconta na cota nica. Para acessar o boleto na internet, o contribuinte vai at o siteoficial da prefeiturae clica no link "Atendimento ao Cidado". No necessria senha, apenas o nmero do cadastro do imvel.