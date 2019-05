A 6ª edição do Festival Sabores da Colônia de Nova Petrópolis será repleta de novidades e atrações. Em 2019, o evento será realizado na Praça das Flores e Rua Coberta, de 7 a 23 de junho, de sexta-feira a domingo, das 10h às 19h. Comunidade e visitantes poderão apreciar a gastronomia típica alemã, produtos coloniais, manifestações culturais e atrações de maneira gratuita no centro da cidade.

A expectativa de público para é de, aproximadamente, 25 mil pessoas. "O Festival Sabores da Colônia é um evento em ascensão. Com a proposta de enaltecer esta atração, vamos transformar a Praça das Flores e Rua Coberta em um cenário rústico e acolhedor para oferecer as delícias do interior no coração de Nova Petrópolis", destaca o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Paulo Roberto Staudt.

De acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Lucas da Costa de Lima, o Festival Sabores da Colônia irá coroar os produtores que acreditaram no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e se habilitaram como agroindústrias. "É uma revolução para os agricultores familiares. Em um evento onde o nome é Sabores da Colônia, o grande astro, certamente, deve ser o produtor rural. É uma honra estar no evento contribuindo para dar ênfase e força às agroindústrias e produtos da agricultura familiar", declarou o secretário Municipal.

O diferencial do evento são os produtos coloniais produzidos em Nova Petrópolis e região. Vinte e sete expositores irão comercializar embutidos diversos, queijo, mel, geleia, vinho, sucos, cucas, pães, biscoitos, pinhão, erva mate, produtos agroindustriais, artesanato, entre outros. Em 2019, a participação das cervejarias artesanais de Nova Petrópolis irá se repetir no evento.

Os jogos germânicos prometem divertir o público do Festival Sabores da Colônia. Por meio dos jogos germânicos, retrata-se o esforço dos primeiros colonizadores para melhorar a qualidade de vida na época em que chegaram ao Brasil. O mascote, que chegou no ano passado, ganha uma companheira para festejar. O casal foi batizado por meio da participação popular. Com expressiva preferência dos internautas, que votaram para escolher o nome através das redes sociais e dos alunos da rede municipal, Otto e Anna, irão recepcionar os visitantes.