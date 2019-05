Consultas so as mais procuradas; atualmente, 115 bichinhos so atendidos e encaminhados para adoo /DERLI COLOMO JNIOR/DIVULGAO/CIDADES

Aps passar por um profundo processo de reestruturao, o Centro de Bem-Estar Animal (CBEA) de Canoas celebra um ano da sua reabertura total com uma marca de mais de cinco mil atendimentos realizados. Com os investimentos da atual gesto, o CBEA passou a ser referncia para os canoenses e demais cidades da regio como um espao destinado ao atendimento e castrao de animais de rua, comunitrios e de famlias de baixa renda.

Em 2017, o centro foi parcialmente fechado, quando foram constatados problemas de infraestrutura e de higiene, alm da falta de insumos. Aps passar por reformas no prdio e no bloco cirrgico, alm da construo de novas salas de pr e ps-operatrio, manuteno dos espaos e aquisio de equipamentos - tudo adequado s exigncias do Conselho Regional de Medicina Veterinria (CRMV) - o centro foi reaberto no dia 16 de maio de 2018.

Desde ento, de acordo com a diretora do CBEA, Mari Cancelli dos Santos, foram realizadas 2.441 consultas agendadas, 757 emergncias atendidas e 1.827 castraes, o que d um total de de 5.025 atendimentos prestados. "Alm disso, tambm iniciamos o processo de chipagem de cavalos dentro do Programa Canoas Sem Carroas, onde 83 animais j esto cadastrados no nosso sistema, podendo ser acompanhados pela nossa equipe. Temos muito ainda para fazer, mas esses nmeros j nos enchem de orgulho", comemora Mari.

Atualmente, 115 animais so atendidos no CBEA, entre ces, gatos e cavalos. Todos passam por exames clnicos e laboratoriais, so castrados, chipados, vacinados, desverminados e possuem coleiras antiparasitrias. Com o objetivo de incentivar a adoo responsvel, o CBEA realiza, periodicamente, Feiras de Adoo, onde a comunidade convidada a conhecer e se apaixonar pelos animaizinhos abrigados no centro e que esto espera de um novo lar.

Quem deseja adotar um co, gato ou cavalo, tambm pode visitar o local durante os dias da semana, das 9h s 17h, na avenida Boqueiro, nmero 1985. Para adotar, necessria a apresentao de documento de identidade e comprovante de residncia, alm da assinatura do termo de posse. Todos os animais adotados so entregues com a sade em dia.

Atualmente, o centro administrado pela Fundao Municipal de Sade de Canoas, em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. importante lembrar que o CBEA no recolhe animais e nem realiza atendimento veterinrio gratuito a animais que tenham tutor. Somente ingressam no centro os animais que, em virtude de maus-tratos, foram retirados dos tutores, os quais respondero criminalmente por seus atos. Depois de recuperados no Centro, os animais que ingressam para tratamento so destinados adoo.