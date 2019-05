O prefeito Daniel Guerra anunciou o asfaltamento de um importante acesso na região dos bairros Brandalise e Pedancino, no norte de Caxias do Sul. A Estrada Municipal João Boldo será contemplada com um investimento de mais de R$ 2 milhões. A obra faz parte das ações da prefeitura para incrementar o desenvolvimento nas comunidades por meio de investimentos em infraestrutura. O chefe do Executivo e secretários municipais estiveram presentes em um evento na Sede do Clube Pedancino, onde a melhoria foi divulgada. Serão asfaltados 885 metros, do acesso pela ERS-122 até a ponte sobre um arroio no local.

Segundo a comunidade, a pavimentação é solicitada pelos moradores há pelo menos 40 anos. "O trecho é bastante movimentado, por ser um acesso aos bairros da região. O local representa um alto custo de manutenção mensal de patrolamento e cascalhamento para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Smosp), que será minimizado com o asfaltamento e com as melhorias em equipamentos de drenagem. A via ainda serve como escoamento para produção industrial e agrícola. A obra já possui licença ambiental e está em fase de produção do processo licitatório", explica o titular da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Leandro Pavan.

O prefeito Daniel Guerra assumiu um compromisso com a comunidade durante o anúncio. "Vamos garantir esses R$ 2 milhões para a estrada. E tem que ter data para poder cobrar o prefeito: secretário Pavan, até o final deste ano a obra tem que começar. Temos que entregar esse trecho até o fim do ano que vem. Compromisso assumido, podem cobrar que vai acontecer", garantiu.

O Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura (PDI) contempla quase 70 quilômetros de asfalto em estradas do meio rural e também em alguns trechos da área urbana e outros equipamentos de infraestrutura. A verba do PDI é oriunda de empréstimo conquistado pelo Município junto à Corporação Andina de Fomento (CAF).