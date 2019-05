O programa Talentos do Esporte inaugurou uma nova etapa do programa de alto rendimento desenvolvido pela prefeitura de Canoas, através da secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel). A introdução dos esportes individuais foi concretizada na semana passada, com as peneiras oficiais, com a presença do prefeito Luiz Carlos Busato e da vice-prefeita Gisele Uequed. Foram iniciadas as seleções do projeto, com as crianças e adolescentes de cinco a 17 anos, nas modalidades da ginástica rítmica, judô e atletismo. No período da noite foi a vez dos adultos buscarem uma vaga para compor as seleções de vôlei, basquete e handebol.

Antes das peneiras, crianças, adolescentes, pais e professores estiveram presentes na solenidade de entrega dos uniformes aos atletas do Talentos, no Centro Olímpico Municipal. "O que a prefeitura deseja é que logo em seguida vocês sejam vistos por clubes profissionais e federações. Esse é o sonho que nós sonhamos juntos. Ter, aqui em Canoas, atletas com renome internacional. A chance está na mão de vocês. Espero que vocês tenham uma carreira brilhante. Para isso, a prefeitura vai fazer de tudo para dar a vocês as condições", disse o prefeito, Luiz Carlos Busato.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Barbara Marconato, antes das peneiras, reforçou a confiança da prefeitura no potencial dos atletas e pediu o empenho daqueles que, hoje, fazem parte do projeto. "Nós acreditamos em vocês. Temos muitos buscando essa importante oportunidade. O esporte é treino e repetição e as falhas fazem parte, mas isso serve para fortalecer nossa persistência, acreditem, pois, nós iremos caminhar junto com vocês", motivou.

Idealizado para incentivar e desenvolver o esporte de alto rendimento no município de Canoas, o programa Talentos deve ser encarado como uma oportunidade ímpar para que o sonho de ser atleta olímpico possa ser alcançado. Investindo na cultura da prática de esporte, a prefeitura lançou também o edital que distribui aos atletas e associações R$ 120 mil para competições.