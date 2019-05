Está em execução uma das maiores obras de drenagem pluvial de Santo Ângelo para solucionar um problema que se arrasta há décadas, com transtornos para a população residente no setor da cidade entre o bairro Ditz e a avenida Getúlio Vargas. Devido a sua extensão, a obra de tubulação será feita em duas etapas, uma já em andamento, com aproximadamente 500 metros, entre as ruas Santo Ângelo e São Luiz, no bairro Ditz, até a rua Marquês de Tamandaré. O investimento total deve alcançar R$ 250 mil.

Conforme informações do secretário municipal do Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros, este investimento irá aliviar a pressão das águas que descem pela galeria pluvial da avenida Getúlio Vargas, prevenindo futuros alagamentos na área. "Esta galeria não comporta mais, não tem estrutura para suportar o grande fluxo de água das chuvas trazidas de parte da área leste da cidade. Esta primeira etapa previne a sobrecarga e contém os alagamentos", afirmou Medeiros.

Na semana passada, o prefeito

Jacques Barbosa esteve acompanhando a execução das obras que fazem parte do Plano Municipal de Prevenção a Alagamentos, com investimentos que superam os R$ 2,3 milhões, recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada. O chefe do Executivo frisou que até o final deste mês mais de um quilômetro de tubulação pluvial estarão concluídos, nesta primeira etapa.

As obras se iniciaram na segunda quinzena de abril, pela rua Antunes Ribas, trecho entre a avenida Rio Grande do Sul e a ponte sobre o Rio Itaquarinchim, 424 metros; e na avenida Venâncio Aires, no trecho entre a avenida Rio Grande do Sul e rua São José, bairro São Carlos, nas duas pistas, com extensão de 800 metros e 70% concluída.

Sônia Iara Silva, moradora do bairro Ditz a mais de 15 anos, destacou o trabalho do governo municipal para sanar os problemas causados pelas inundações das águas chuvas em frente ao salão de beleza onde trabalha. "Aqui, em dias de chuva, é muito difícil para os clientes atravessarem a rua e vieram até o salão. Só temos a agradecer esses investimentos tão esperados", disse. "Moro aqui há 20 anos, e a luta é constante, cada vez que chove é um desastre. Tive que fazer um muro para não entrar água, cansei de chegar em casa e estar tudo inundado. Isso daqui agora é um sonho que muitos duvidavam. Quando realizamos a reunião com o prefeito Barbosa, ele prometeu e agora está cumprindo", comemorou Welfarez Pedro Lorenzon, dizendo que as reivindicações na rua Santo Ângelo, estavam sendo aguardadas há duas décadas.

Nesta primeira licitação, também serão beneficiadas com o Plano de Prevenção a Alagamentos, a rua Vicente Manoel de Deus, entre as ruas Piratini e Tenente Fidélis, no bairro Missões, que contará com 275 metros de drenagem; entre as ruas Francisco Donato e Juca Raimundo, com 89 metros de tubulação, no bairro Emília. Estas obras serão executadas em um prazo de 120 dias, conforme contrato assinado com a empresa vencedora do processo licitatório. A prefeitura fará a fiscalização acerca do andamento.