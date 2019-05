O município de Estrela está pleiteando, junto à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a cedência de um poço artesiano da estatal, localizado em Santa Rita, para a Sociedade de Água de Linha São Luís. O assunto foi tema de reunião nesta semana, na sede da empresa, em Porto Alegre. O secretário do Planejamento e Desenvolvimento Econômico Paulo Finck encaminhou o pedido ao superintendente de Relações Institucionais da Corsan, André Finamor. No dia 27 de maio haverá uma reunião da diretoria para que seja tomada uma decisão. O poço, que possui uma vazão de 2.500 litros/hora e está desativado, atenderia a demanda da sociedade de água, que possui toda a estrutura para distribuição. Na localidade de Linha São Luís e no entorno estão surgindo novos empreendimentos - loteamentos - sendo necessário abastecer as famílias. O secretário Paulo Finck reforça sobre a importância da cedência. "É uma área que está em expansão e acreditamos que a Corsan não vai se opor, pois cerca de 100 famílias seriam beneficiadas", diz.