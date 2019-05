A Câmara aprovou, na semana passada a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Pirelli em Gravataí. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. O vereador Dimas Costa, autor da iniciativa, pediu a criação da frente parlamentar "em face da informação que a empresa encerrará as atividades em 2021, causando grande prejuízo ao município e seus colaboradores", afirmou. "Inúmeras famílias dependem dos empregos gerados pela empresa, além do retorno financeiro gerado no comércio local", complementou, ressaltando que se trata do setor de pneus para motos da empresa. Os vereadores também definiram a composição da frente parlamentar. Ela será presidida por Dimas, terá como relator o vereador Evandro Soares, e, como membros, os vereadores Alan Vieira e o presidente da Câmara, Clebes Mendes.