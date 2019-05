A prefeitura promove a entrega das encomendas de mudas e alevinos hoje, a partir das 13h30, no Parque General Vargas. O evento é organizado pela secretaria da Agricultura. Já é o terceiro ano desde que o programa passou por uma remodelagem de repasse de mudas e mais uma vez a parceria está sendo firmada com o viveiro, que irá disponibilizar as mudas que foram encomendadas antecipadamente. Serão distribuídas diferentes tipos de mudas, tem frutíferas, ornamentais e até flores. O secretário da pasta, Fábio Fronza, lembra que o programa amplia o acesso de mudas aos agricultores e à população geral, mas a finalidade principal é diversificar a produção do campo. No ano passado, foram mais de duas mil mudas repassadas pela prefeitura de São Borja.