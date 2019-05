Ocorreu na sexta-feira, na Praça da Bandeira, a apresentação e lançamento do Projeto Jovem na Zona Rural 2019. A ação tem o objetivo de estimular a permanência dos jovens na zona rural, mostrando a eles as potencialidades, as vantagens financeiras e profissionais, além da formação para o empreendedorismo. Participam das atividades do projeto os alunos de 9º ano das Escolas Municipais Benjamin Constant, Rio Branco, e Francisco Zilli, além de estudantes da escola Estadual Antônio de Souza Neto.

O lançamento fez parte das atividades de comemorações dos 95 anos de Flores da Cunha, e contou com a presença do prefeito Lídio Scortegagna, secretários e demais autoridades locais, que receberam as diretoras e alunos das escolas do interior do município para explicar a temática do projeto.

Ao longo do ano serão realizados estudos sobre a produção agrícola, gestão de propriedades rurais, visitas técnicas e palestras, e no final do ano será apresentado por escola um projeto de empreendedorismo. Sendo as palestras e visitas técnicas com apoio da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. A instituição de ensino, que funciona na Terceira Légua, em Caxias do Sul, oferece Curso Técnico em Agropecuária concomitante ao Ensino Médio.

O encontro também contou com a presença de representantes dos parceiros do projeto, como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, a Emater, e a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. O projeto é realizado desde 2013 em Flores da Cunha, e faz parte da base curricular das escolas. Além disso, o município está auxiliando cinco alunos com bolsas de estudos para cursarem o ensino médico técnico agrícola.