A Defesa Civil de Novo Hamburgo e a secretaria municipal de Meio Ambiente, junto com geólogos do Serviço Geológico do Brasil, encerram, na semana passada, um estudo sobre as áreas de risco do município. A ação visa atualizar o mapeamento de possíveis áreas com riscos de inundações e deslizamentos de terras.

Este trabalho foi desenvolvido pela última vez em 2011, e, em virtude principalmente do crescimento imobiliário, está sendo realizada esta atualização, bem como a ampliação dos pontos em áreas de risco da cidade. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Novo Hamburgo, Tenente Claudiomiro da Fonseca, esta análise é de extrema importância para sabermos tecnicamente as áreas de potencial risco.

Os bairros Primavera, Boa Saúde, Centro, Canudos, Lomba Grande, Santo Afonso, Industrial e São José (Kephas, Redentora, Diehl e Pedreira) foram vistoriados, sendo detectados cerca de 30 pontos de risco. "Neste estudo, incluímos áreas como a do bairro Industrial, como potencial ponto de alagamento", destacou Fonseca.