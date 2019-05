Esteio está ganhando mais uma opção de cultura. Hoje, às 10h30min, será realizada a solenidade de reinauguração do Museu Histórico de Esteio. Anteriormente instalado na Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya, o MHE se mudou para o Seminário Claretiano , em espaço mais amplo para as exposições, visitas de escolas e demais atividades que vão contar a história do município. De acordo com a museóloga Elis Meister, o Museu terá uma nova proposta de exposição. "Será algo dinâmico e não estático. Não queremos que uma pessoa venha conhecer o espaço em 2019 e, daqui dez anos, retorne aqui e se depare com os mesmos objetos. Claro, a maioria deles vai permanecer, mas buscaremos sempre promover exposições diferenciadas Nosso objetivo é que a população procure trazer suas relíquias de casa para compôr o acervo, também", disse. Os horários de funcionamento serão nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 19h, e nas terças e quintas-feiras, das 8h às 14h.