A Universidade Feevale é responsável pela organização da edição de Novo Hamburgo do Pint of Science 2019. No evento, que foi criado na Inglaterra em 2013, pesquisadores saem das universidades e institutos de pesquisa para conversar diretamente com as pessoas em bares e pubs da cidade, em um bate-papo descontraído que busca divulgar a pesquisa científica produzida nas universidades. A edição deste ano do Pint of Science acontece de hoje até quarta-feira. Será a primeira vez que a atividade acontece no município. Segundo Rodrigo Staggemeier, assessor Acadêmico de Iniciação à Pesquisa e Extensão da Feevale e coordenador do Pint of Science em Novo Hamburgo, o evento será uma oportunidade de compartilhar o conhecimento. "A sociedade merece um retorno sobre o que está sendo realizado nas instituições, o que efetivamente a ciência traz de benefício à população, e esse evento é um canal eficaz de divulgação em diversos países", afirma Staggemeier.