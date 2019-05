Entre os dias 14 e 16 de maio, a Expoarroz Tech 2019 reuniu a cadeia produtiva do arroz em Pelotas, no sul do Estado, para debater tecnologias, nutrição, produção e fomentar negociações para o setor. O volume de negócios chegou à marca de R$ 85 milhões em expectativa de negócios para os próximos 12 meses. A quantidade de público também foi recorde: cerca de 14,5 mil pessoas passaram pelos corredores do Centro de Eventos durante a feira. Abordando os ganhos de economia e otimização oferecidos pelas novas tecnologias, a Expoarroz Tech 2019 novamente alcançou o sucesso, fortalecendo o setor orizícola em nível nacional, e confirmando a sua 7ª edição.

"A Expoarroz 2019 superou as nossas melhores expectativas. Ficamos muito contentes com a evolução gradual da feira", aponta Guilherme Schuch, coordenador da Expoarroz Tech. Durante os três dias de evento, as negociações foram intensas, e geraram resultados em nível nacional e internacional para o setor. O evento contou com cerca de 100 estandes de empreendimentos nacionais e internacionais, apresentado máquinas, serviços e demais produtos para a cadeia. Em 2019, o ambiente destinado aos expositores teve um aumento de 15%, abrindo espaço para novas empresas apresentarem seus produtos.

Em sua 6ª edição, a Expoarroz foi marcada pela tecnologia, que teve lugar de destaque durante o evento, comprovando os benefícios da união entre o agronegócio e a tecnologia, que otimiza e gera ganhos econômicos para produtores e indústria. As novidades tecnológicas também fizeram parte dos seminários e painéis realizados durante a feira: pela primeira vez a modalidade de palestra silenciosa foi aplicada no auditório principal da Expoarroz.

Ao longo dos três dias, foram mais de 24h de conteúdo voltado para o setor, distribuído entre palestras, oficinas, seminários e painéis. O coordenador da feira avaliou positivamente a programação, e apontou que a tecnologia aplicada no auditório (palestras silenciosas com fones de ouvido para os participantes) gerou o dobro de tempo e conteúdo na programação, trazendo ainda o ganho de networking entre os espectadores e visitantes.

Durante o evento, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, assinou o decreto que passa a incluir a farinha de arroz na merenda das escolas municipais. O ato foi mais um passo para a valorização e reconhecimento do arroz produzido na região, segundo busca o Programa de Valorização do Arroz (Provarroz), do Instituto Rio-grandense do Arroz (IRGA).