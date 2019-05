A prefeitura de Bagé e a Associação dos Municípios da Região Sudoeste do Estado(Assudoeste Pampa Gaúcho realizam o curso e oficinas de capacitação para as prefeituras signatárias no Rio Grande do Sul (PCS), gestão 2017-2020. O evento será realizado a partir de amanhã, no Complexo Cultural Museu Dom Diogo de Souza. As palestras começam a partir das 8h às 12h e pela tarde, entre 14h e 17h.

Atualmente, no Rio Grande do Sul, o PCS conta com a adesão de dez municípios: Antônio Prado, Bagé, Cachoerinha, Lavras do Sul, Manoel Viana, Monte Negro, Nova Santa Rita, Passo Fundo, São Gabriel e Sapucaia do Sul. O objetivo principal das oficinas de capacitação é auxiliar os gestores públicos e técnicos para colocarem em prática uma agenda de sustentabilidade nas cidades, baseada nos 12 eixos do Programa Cidades Sustentáveis, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

O público-alvo do evento são gestores públicos em todas as esferas, prefeitos, secretários, vereadores, técnicos das prefeituras e sociedade civil e as "Oficinas de Capacitação" somente para os técnicos responsáveis pela implementação do programa nos municípios signatários.

A plataforma do conhecimento será desenvolvida com base nas estruturas do atual sistema online do PCS, de modo que possa incorporar os novos conteúdos e funcionalidades previstos. Dentre os recursos oferecidos, as prefeituras contarão com sistemas para o monitoramento e análise de dados e indicadores, construção de metas e planejamento integrado de ações em diferentes áreas da administração municipal, como transportes, habitação, assistência social, saúde e educação, entre outras.

De acordo com o prefeito em exercício, Manoel Machado, o programa está sendo executado com o empenho e contribuição de secretarias, autarquias, instituições públicas e privadas. "Estamos organizando a agenda mobilizando prefeitos, vices, presidente de associações e consórcios de municípios, além de vereadores e colaboradores do Governo. O prefeito Divaldo Lara já determinou aos secretários foco no planejamento estratégico e diretrizes para construção do plano de metas", destacou Machado.

O secretário executivo da Assudoesete Pampa Gaúcho, Cristian Becker, ressalta o respaldo da secretaria executiva e a coordenação do PCS. "Buscamos prospectar investimentos e intercâmbio de conhecimento científico e tecnológico, além recursos e parcerias com organismos internacionais que apoiam e financiam projetos inovadores que dialogam com os ODS", afirmou Becker.