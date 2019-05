Foi lançada na nesta quinta-feira a terceira edição da Olimpíada do Conhecimento de Flores da Cunha. O ato ocorreu no gabinete do Prefeito Lídio Scortegagna com a presença de autoridades locais, professores, pais, além de Gelson Castellan, que é parceiro do projeto.

A ação é liderada pela secretaria de Educação, Cultura e Desporto, e tem o objetivo de qualificar o ensino, envolvendo os alunos do 9º ano das escolas municipais, com o intuito de incentivar os jovens a projetar metas para o seu futuro, através da dedicação, assiduidade, resiliência, comprometimento e crescimento nos estudos, demonstrados nos resultados das avaliações escolares de forma qualitativa e quantitativa.

Serão selecionados, ao final do ano letivo, quatro alunos de cada escola, os quais apresentam habilidades desenvolvidas nas seguintes áreas: Um aluno destaque na Inteligência Interpessoal (Liderança positiva, relações interpessoais); um aluno destaque na Inteligência Espacial (Arte, Criatividade, desenho, expressão artística); Um aluno destaque na Inteligência Linguística (expressão verbal oral e escrita) e um aluno destaque na Inteligência lógico-matemática (solução de desafios e problemas).

Os selecionados participarão da Olimpíada do Conhecimento que resultará nos destaques em nível municipal em cada categoria, que vão receber premiação individual, sendo ofertada uma bolsa de estudo e uma viagem para os Estados Unidos. Lembrando que todos os 32 participantes da fase final vão receber IPADs.