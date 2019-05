Quando as crianças e os jovens percebem que os pais se interessam por seus estudos e por suas experiências escolares, sentem-se valorizados. Autoestima elevada quando observam eles ajudando na manutenção da escola. Foi isso que aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Menno Edgar Heinle, localizada no bairro Boa Vista de Lindolfo Collor. Por iniciativa da Associação de Pais, Professores e Membros Comunitários (Appm), pais e mães decidiram fazer um mutirão para realizar melhorias na parte interna e externa da escola.

Segundo o presidente da Appm, Luis Rogério Junges, a integração entre escola e família é muito importante. "Precisamos da escola e a escola precisa de nós. Neste sentido, queremos mostrar que, juntos, podemos fazer a diferença", afirma Junges, acrescentando que a ideia é repetir a mobilização mais vezes.

Doar uma parte do seu tempo também é solidariedade. Com este pensamento, Andreia Teresinha Goerck arregaçou as mangas e ajudou nas melhorias. "Se cada um ajudar um pouco, podemos alcançar mais rápido nosso objetivo, que é o de ter o melhor para nossas crianças."

Para a diretora da Menno Edgar Heinle, Nádia Jaqueline Reichert Dias, "essa demonstração de interesse pela vida escolar dos filhos é fundamental no processo de aprendizagem e para incentivar os cuidados com a escola". O mutirão foi realizado no feriado de 1º de maio, data em que foram colocadas cortinas nas salas de aula, feito varais para exposição de trabalhos, pneus receberam terra e foram plantadas flores, chás e árvores. Também participaram do mutirão a coordenadora Luciane Josefina Gaelser e o professor Rogert Bauerman.

Com 101 alunos, a EMEF passou recentemente por uma reforma, com obras entregues em fevereiro deste ano. A escola recebeu cercamento, classes e cadeiras, eletrodomésticos, entre outros serviços.