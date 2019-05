Canoas fechou o mês de abril com números que chamam a atenção para a evolução nas áreas de economia, inovação e empreendedorismo. Até o final do mês de abril, o município criou mais de 800 vagas de empregos formais. São postos de trabalho em grandes empresas, atraídas pelos investimentos e que estão se instalando em Canoas pela percepção de prosperidade da cidade. Entre os 800 empregos, estão os criados na fábrica da coreana Dongwon, que fornecerá peças para a General Motors. Outra empresa que viu em Canoas as oportunidades para crescer é a Netuno, especialista em materiais e insumos para piscinas. A fábrica passará a atuar na avenida A.J. Renner, no bairro Estância Velha, com mais 100 vagas.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico (Smde) Airton Souza, isso é reflexo do papel inovador e empreendedor da cidade. "Temos o Parque Canoas de Inovação ,(PCI), que já tem empresas instaladas e, em breve, teremos outras a caminho. Canoas se destaca como uma cidade boa também para o empreendedor, fazendo assim um giro maior da economia e da prosperidade. Estamos buscando criar mais vagas e qualificar os profissionais também, com o programa Qualifica", lembra o secretário.

Além dos empregos formais, Canoas também se mostra um mercado para empreendedores e para empresas de serviço. De janeiro a abril, foram 1.361 novas empresas criadas, com apoio do Escritório do Empreendedor, ligado a Smde. A maioria delas são empresas de serviços, com mais de um mil criadas nesse ano, e boa parte são empresas de Micro-Empreendedores Individuais (MEI), que recebem atenção especial do Escritório.

"Nós estamos cadastrando cada vez mais novas empresas. Isso demonstra a nossa preocupação em regulariza-las e também em apoiá-las", afirma o secretário Airton Souza. Para quem busca empregos e empregados, Canoas oferece o Banco de Oportunidades. Uma ferramenta online que gera encontros de empregadores com os trabalhadores. Através do site da prefeitura de Canoas, a empresa cadastra as vagas que tem disponível, e quem está procurando emprego cadastra o currículo. O banco de dados promove a interação, e oferece o perfil adequado de trabalho, gerando o encaminhamento do postulante para a vaga.