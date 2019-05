Cidade recebe evento de lutas mistas

Neste sábado, será realizada a segunda edição do HFT Fight Night no Ginásio Marcelo Mioso, um evento de lutas mistas como MMA, Muay Thai, Jiu-Jítsu e Boxe. Nesta edição devem participar atletas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Fight Night inicia na sexta-feira, com a checagem de peso dos participantes, e no sábado, às 19 horas será a abertura oficial, com o início dos combates. A luta principal será entre Maico Canibal e Fabrício Franco, os ingressos antecipados já estão disponíveis nos pontos de venda credenciados no município, no valor de R$ 25,00 para área vip e R$ 20,00 para arquibancada. Na hora do evento, os ingressos estarão disponíveis pelo valor de R$ 35,00 na área vip e R$ 30,00 para arquibancada.