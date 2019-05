As intensas chuvas que esto castigando Tramanda nas ltimas semanas prejudicamo dia a dia da populao. Em dois curtos perodos tivemos sequencias de instabilidades que alcanaram os 110 milmetros, ultrapassando o que era esperando para o msna cidade. O resultado disso tudo so ruas com alagamentos.

A prefeitura de Tramanda, atravs da secretaria de Obras, havia iniciado nos primeiros dias de maio a colocao da nova e ampla rede de esgoto pluvial na Avenida Joo de Magalhes, no Parque dos Presidentes. Este trabalho foi intensificado esta semana, visando amenizar os alagamentos na regio: "Infelizmente a cidade de Tramanda uma das mais castigadas com as chuvas. Ns estamos ampliando as aes buscando resolver ou amenizar os problemas com alagamentos. Aps a Joo de Magalhes, vamos desobstruir a Rua Eugnio Fernandes Neto, tambm no Parque dos Presidentes. Vamos contratar mais operrios para que as aes sejam realizadas em todos os bairros. Temos srios problemas no Indianpolis, Humait e tambm no Bairro Litoral, que sero atendidos pela nossa Secretaria", disse o vice-prefeito e secretrio de Obras, Flavinho Corso.

Alm das intensas chuvas, Tramanda sofre as consequncias de ser um municpio localizado ao nvel do mar e com denso lenol fretico. Esses fatores contribuem para alagamentos, alm dos bairros que foram criados sem as principais bases estruturais, como nivelamento das ruas e redes de esgoto pluvial. Nas ltimas semanas, homens trabalharam na retirada de galhos, restos de obras e at sofs de valos que deveriam escoar a gua das chuvas. " preciso escoar as guas, fazer a canalizao e depois colocar um calamento", completou Flavinho Corso.