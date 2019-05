Começa nesta quinta-feira o Seminário da Cidade da revisão do Plano Diretor. No primeiro encontro, que começa às 18h30, será realizada a abertura com a apresentação de cases técnicos de boas práticass que irão mostrar experiências exitosas de outras cidades. Este encontro será no Auditório da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo.

Na sexta-feira serão dois momentos de encontro, um pela manhã e outro à tarde. No horário das 9h às 11h30 os participantes poderão acompanhar uma apresentação que será feira pelo Núcleo Técnico da Revisão do Plano Diretor. À tarde as atividades acontecem das 13h30 às 17h, quando serão promovidas salas de trabalho para discussão dos temas apresentados. Ambos os encontros serão na Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

O sábado será o último dia de atividades, começando os trabalhas às 9h. Nesta oportunidade será realizada a atividade chamada de Pacto Coletivo, que é o resultado dos trabalhos realizados nos outros dias de Seminário da Cidade. O local para a atividade é a Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo.

O Seminário da Cidade é um evento que faz parte do processo de revisão do Plano Diretor. Ele é o encerramento das atividades da terceira etapa e tem como objetivo debater as diretrizes geradas até aqui e firmar um pacto coletivo das propostas consideradas prioritárias.

E com a intenção de promover um debate qualificado, está disponível no site da prefeitura de Passo Fundo o conjunto, na íntegra, das proposições apresentadas pela comunidade. Dessa forma, quem quiser participar do Seminário da Cidade pode acessar previamente o conteúdo.