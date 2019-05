Notícia da edição impressa de 16/05/2019. Alterada em 16/05 às 03h00min IVOTI: Feira do Mel, Rosca e Nata começa no fim de semana

A 13ª Feira do Mel, Rosca e Nata começa neste fim de semana junto ao Núcleo de Casas Enxaimel da Feitoria Nova. "Nosso desafio hoje é divulgar a data da feira, pois ela já está consolidada", destaca o prefeito Martin Cesar Kalkmann. Com um aumento em 600 metros quadrados de área coberta, o público é aguardado para acompanhar as atrações das 9h às 18h de sábado e domingo e depois nos dias 25 e 26. Os preparativos estão sendo intensificados a cada dia e a partir de hoje, os expositores começam a se instalar junto aos seus espaços. Com entrada gratuita, o município de Ivoti e a Cooperativa de Apicultores de Ivoti aguardam cerca de 30 mil visitantes para os 4 dias de evento. Segundo a secretária de Desenvolvimento, Denise Rodrigues da Silva, neste ano, foi reavaliada a estrutura para melhor acolher as famílias. O evento anual mobiliza 102 expositores, diversas empresas e entidades parceiras.