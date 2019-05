A partir de hoje, a Biblioteca Municipal Vianna Moog, de So Leopoldo, estar fechada para reformas. O espao receber melhorias em sua rede eltrica, cobertura, alvenaria e pintura. As ltimas chuvas que atingiram a cidade ampliaram a necessidade de manuteno do prdio que abriga a Biblioteca Municipal. Com as obras do teatro, j em andamento, todo o Centro Cultural Jos Pedro Bossio permanecer fechado.

Osfuncionrios do local iniciam o processo de planejamento para proteger o acervo. Os servios do espao literrio sero adaptados, visando qualificar e garantir o acervo. De acordo com o secretrio de Cultura e Relaes Internacionais em exerccio, Jari da Rocha, a qualificao deste espao era esperado h tempo. "Vamos entregar um novo Centro Cultural para nossa cidade. O complexo formado pela Biblioteca, Fotogaleria, Galeria de Arte e Telecentro, ser repaginado e em breve entregue a comunidade", destacou Jari.

A partir desta quinta-feira, inicia tambm a Campanha do Perdo para receber os livros emprestados pelos usurios da Biblioteca e em atraso, sem cobrana de multas. Segundo a diretora da Biblioteca, Daiane Andrade, "precisamos receber este livros para organiz-los, de forma correta, garantindo que na reabertura do prdio eles estejam disponveis para toda a populao" , afirmou a bibliotecria. Os usurios que estiverem em atraso com seus livros podero realizar a devoluo de Segunda a Sexta das 8h s 17h, sem fechar ao meio dia. O acesso a Biblioteca ser realizado pela porta dos fundos do prdio.