O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul divulgou os finalistas do Prêmio Educação Empreendedora na semana passada. E um dos 12 projetos selecionados no Estado é de Santa Clara do Sul. Denominada de "Despertando para o empreendedorismo", a iniciativa desenvolvida em 2018 pelo 3º ano da Escola Professor Sereno Afonso Heisler integra o Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp), implementado no município dentro do projeto Santa Clara Tem Valor.

O prêmio reconhece, incentiva e dá visibilidade às melhores práticas no País, além de valorizar os agentes envolvidos com educação nos mais diferentes níveis. A distinção é composta por três etapas: estadual, regional e nacional. Na etapa estadual, foram selecionados três casos para cada categoria (ensino fundamental, médio, técnico e superior). As iniciativas foram escolhidas por servirem de exemplo e estímulo para outras instituições de ensino promoverem uma educação voltada ao empreendedorismo em seus alunos.

"É um reconhecimento ao idealizador pelas boas práticas de ensino do empreendedorismo promovidas nas instituições, além de ser uma forma de disseminação de exemplos de sucesso através da educação, formando protagonistas, com capacidade de liderança e gestão", comenta a gestora estadual do prêmio, Fernanda Dall'Agnol.

Professora da turma responsável pelo projeto, Rosileni Reckziegel enaltece o esforço dos alunos e o apoio do governo municipal, por meio da Secretaria da Educação, que desenvolveu o programa de estímulo ao empreendedorismo em toda a rede municipal de ensino. "Com o desenvolvimento do JEPP, os alunos vivenciaram etapas de trabalho para a montagem de um negócio", salienta.

Entre as ações desenvolvidas estiveram pesquisa sobre a preferência dos clientes, definição de um nome para o negócio, elaboração de uma campanha de divulgação, entre outras ações. "Os estudantes debateram ideias, tomaram decisões em conjunto e realizaram atividades que os remeteram a um contexto de ações empreendedoras durante o curso, tendo a chance de ter um aprendizado importante", observa Rosileni.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude, Mauro Heinen, o objetivo é permitir que o aluno desenvolva atitudes e atributos necessários para a gerência da própria vida, tanto pessoal como profissional e social. "O nosso processo de ensino-aprendizagem busca atender os quatro pilares da educação propostos pela Unesco: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos e a aprender a ser", menciona.

Segundo o prefeito Paulo Kohlrausch, trata-se de um reconhecimento ao trabalho de empreendedorismo desenvolvido no município a partir do programa Santa Clara Tem Valor. A exemplo dos setores da indústria, comércio e serviços, que têm participado de um processo amplo de qualificação, os estudantes estão recebendo uma atenção especial por parte do governo municipal. "O objetivo é disseminar a cultura empreendedora nas crianças para que no futuro tenham um protagonismo cada vez maior no município", destaca.

A solenidade de premiação ocorrerá hoje, em Porto Alegre. Serão divulgados os três melhores projetos.