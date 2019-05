Alterada em 20/05 às 03h00min NOVA CANDELÁRIA: Programa de correção do solo ajuda agricultores a melhorar produtividade com calcário

Grande parte dos solos da região apresenta nível de acidez prejudicial às culturas. Isso ocorre em função da formação geológica destes solos. Para corrigir essa acidez e proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento das plantas é necessário o uso do calcário.

Com o objetivo de melhorar a fertilidade dos solos, a secretaria municipal da Agricultura com apoio da Emater-RS-Ascar, desenvolve o Programa Municipal de Correção do solo. Este programa subsidia a aplicação do calcário nos solos visando a correção da acidez e o aumento da produtividade das culturas e a renda das famílias. Têm-se a disposição o espalhador de calcário, que se encontra no parque de máquinas e é utilizado conforme o cronograma de uso pelos produtores. Aliado a isso, e com o apoio da secretaria de Obras, realiza-se o programa de conservação do solo e da água, por meio da construção de terraços, de curvas em nível e captadores de água nas propriedades.

A utilização do calcário na agricultura apresenta uma série de vantagens, como a diminuição do efeito tóxico do alumínio nas plantas; o aumento da disponibilidade dos nutrientes para as plantas, como é o caso de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e molibdênio, melhorando o desempenho das plantas; e a melhora da ação dos fertilizantes aplicados nas culturas e da microbiologia do solo.

De acordo com os levantamentos realizados pelo escritório municipal da Emater-RS-Ascar de Nova Candelária, das 90 análises de solo apresentadas e analisadas em 2019, 81,1% possuem pH igual ou inferior a 5,5%, e 77,8% delas possuem alumínio tóxico em diferentes níveis de concentração e com diferentes efeitos prejudiciais ao desenvolvimento das plantas. Esses dados indicam a necessidade de fazer uma avaliação sobre o uso destes solos, incluindo as questões de compactação, de rotação de culturas, da presença de erosão, da utilização de fertilizantes químicos e orgânicos, da presença de palha entre outros aspectos.

A partir daí faz-se a recomendação da aplicação do calcário, baseando-se na análise dos solos, que é a ferramenta adequada para a tomada de decisão do uso ou não do calcário e as quantidades a serem aplicadas. É importante destacar a necessidade de a coleta da amostra do solo ser realizada corretamente, representando toda a gleba e com a devida interpretação por um profissional da área agronômica, permitindo, assim, o uso de corretivos e fertilizantes.