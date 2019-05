Na terça e quarta-feira, na Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, ocorre o Simpósio Sul-Brasileiro Estratégias de Sustentabilidade no Processamento de Pescado. O evento acontece no Salão de Atos do Campus II, localizado na ERS-239. As atividades, gratuitas, são voltadas ao setor produtivo, representantes governamentais, profissionais e estudantes interessados no tema. As inscrições podem ser feitas até domingo, através do site da universidade

Com apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que apresenta possibilidades de fomento do pescado no Estado, o Simpósio tem o propósito de levantar estratégias para a área. As discussões se concentrarão em quatro grupos temáticos: produção, processamento e resíduos, armazenamento e logística e qualidade e segurança alimentar. O objetivo é subsidiar análises de oportunidades e ameaças a serem trabalhadas, posteriormente, pelo Conselho Gaúcho de Aquicultura e Pesca Sustentáveis (Congapes).

O Simpósio inspira estratégias de sustentabilidade no processamento de pescado no Estado a partir da Alemanha, onde se localizam alguns dos principais fornecedores de tecnologia de processamento de peixe e alimentos do mundo, como enlatados e produção e beneficiamento de pescado. Também serão apresentadas experiências do Peru, que, como o Brasil, está entre os maiores países pesqueiros do mundo e onde há experiências em segurança alimentar e automatização como possível solução (PUC Peru), e do Tocantins, que possui entreposto móvel de pescado (Embrapa Aquicultura e Pesca).