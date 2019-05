Consolidado como uma das melhores e mais diversificadas pontas de estoque da regio, o Armazm das Pontas 2019 confirma a tradicional premissa de gerar, ano aps ano, boas oportunidades de vendas para os lojistas e de compras para os consumidores. Sua 11 edio ocorrer nos dias 30 e 31 de agosto e 1 de setembro, no Salo Paroquial do bairro So Roque, em Bento Gonalves, e j est em fase avanada de comercializao de espaos.

Oscasos de sucesso inspiram novas lojas a apostarem no Armazm das Pontas como forma de potencializar as vendas. A edio de 2019 j conta com quatro estabelecimentos estreantes. A loja Quatro Estaes, por exemplo, uma das novidades. Logo no primeiro ano como associada Cmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a loja decidiu confirmar presena pela possibilidade de divulgar a marca, que reinaugura um novo espao no ms de maio. "Muitos lojistas que participam anualmente do evento comentam a validade da participao, por isso decidimos reservar nosso espao prontamente", relata a proprietria da loja, Diles Lago.

Uma das principais caractersticas que rende ao Armazm das Pontas avaliaes to favorveis por parte dos lojistas a chance de expor a marca e, ainda, alavancar as vendas com a comercializao das pontas de estoque na sada do inverno, na opinio de Marcos Carbone, presidente da CDL de Bento. "Os lojistas podem liquidar itens e, ainda, apresentar alguma tendncia para as novas estaes que se aproximam. a oportunidade de renovar o mix e estar presente diante do consumidor", refora.

Iniciativa encampada pela CDL-BG para fomentar a gerao de bons negcios ao setor varejista. Ainda h espaos disponveis para expositores na edio de 2019. A participao restrita a empresas de Bento Gonalves.