CARLOS BARBOSA

O Portal Sade uma ferramenta do site do municpio que possibilita a comunidade barbosense agendar sua consulta de forma rpida e prtica, para os servios de odontologia, enfermaria, urologia, ginecologia, pediatria e clnico geral, ofertados pela Secretaria da Sade.A plataforma funciona atravs de um usurio e senha, os quais so gerados na recepo do Centro Municipal de Sade, no horrio das 7h s 22h, para os barbosenses que tenham seu cadastro atualizado. Foram agendadas ao todo cerca de 219 consultas online, uma vez que, at o momento existem 842 usurios que utilizam esse modo de agendamento. De acordo com o Coordenador Geral da Sade, Elton Mateus Vaz Lima, o Portal Sade tem recebido tima aceitao do pblico e o nmero de consultas tem aumentado ms a ms.