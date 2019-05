A população de Santo Antônio da Patrulha e região conta com um serviço de saúde inédito no município. O Hospital de Santo Antônio da Patrulha, administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, recebeu o tomógrafo que será utilizado para a realização de uma série de exames.

O novo equipamento será destinado para o atendimento ambulatorial e de internados no Hospital, seja de pacientes particulares, de convênios ou do Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é que 150 exames de diversas especialidades médicas sejam realizados mensalmente. "Em quase 70 anos de Hospital, a população nunca pode contar com um tomógrafo, sendo que o mais próxima ficava a 30 quilômetros de Santo Antônio da Patrulha. Agora não será mais necessário se deslocar até Osório e isso gerará uma economia de tempo para obter os resultados. É um momento de grande alegria para o hospital e para a comunidade", destaca a dra. Márcia Müller, médica técnica responsável do Hospital de Santo Antônio da Patrulha.

A aquisição do tomógrafo faz parte da estratégia da gestora do hospital para oferecer as melhores condições de atendimentos para os pacientes. "É mais uma entrega voltada para a qualidade assistencial. No nosso modelo de trabalho e de gestão, a qualidade assistencial vem acompanhada de recursos e métodos de diagnóstico para que possamos evoluir cada vez mais. Temos convicção que a qualidade de tudo que é feito dentro do Hospital irá evoluir ainda mais a partir da entrega do tomógrafo", ressalta Oswaldo Balparda, Diretor de Operações da Santa Casa.

O prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel da Silva, comemorou a entrega do tomógrafo para o município: "É o respeito à vida, ao cidadão, ao bom uso dos recursos públicos e com o povo gaúcho. São 259 anos de história do nosso município e é a primeira vez que teremos um tomógrafo".