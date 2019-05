A secretaria municipal da Educação (Smed) publicou edital para a compra de 900 vagas nas escolas de Educação Infantil da rede privada de Caxias do Sul. As instituições de ensino interessadas devem fazer o credenciamento até o dia 03 de junho. A prefeitura investirá aproximadamente R$ 5,2 milhões nessa aquisição. A diretora financeira da Smed, Danúbia Sartor, explica que o chamamento público é direcionado a todas as faixas etárias da educação infantil, priorizando crianças de zero a três anos. "Hoje temos poucas crianças em idade obrigatória (4 e 5 anos) fora da escola, mas como recebemos inscrições todos os dias, vamos reservar algumas vagas para essa faixa etária também", aponta. Do total, 500 vagas serão destinadas para crianças de zero a um ano e 11 meses; 350 vagas para dois a três anos e onze meses; e as outras 50 vagas para crianças entre quatro e cinco anos e onze meses. A lista de espera hoje conta com três mil crianças.