Notcia da edio impressa de 14/05/2019. Alterada em 21/05 s 03h00min CAXIAS DO SUL: Faltas a consultas com especialistas chegam a quase 18%

No primeiro trimestre deste ano, quase seis mil consultas foram perdidas no Centro Especializado em Sade (CES) devido a faltas de usurios. O nmero representa 17,45% do total de 34,3 mil atendimentos agendados de janeiro a maro.

Entre as 24 especialidades ofertadas no servio, dermatologia, homeopatia e fonoaudiologia figuram entre as que apresentam os mais altos ndices de ausncia dos pacientes, com percentuais geralmente acima de 20%. Tambm chama ateno no balano da secretaria municipal da Sade (SMS) a taxa significativa de absentesmo, acima de 17%, em reas com elevada demanda, como ortopedia e neurologia, por exemplo. J urologia, pequenas cirurgias e oxigenioterapia costumam apresentar percentuais menores de faltas, de 15% ou menos.

A diretora da Rede Especializada de Sade, Nicole Golin, solicita que os usurios que aguardam consulta mantenham seus telefones de contato atualizados e, em caso de desistncia, avisem com antecedncia. "Boa parte dos atendimentos so perdidos porque no conseguimos localizar o paciente para avisar do agendamento. Outra parte porque ele confirma e, na hora, no comparece", explica. Segundo Nicole, se a pessoa desistir da consulta, deve avisar com pelo menos 24 horas de antecedncia.

Para o secretrio municipal da Sade, Jlio Csar Freitas, para o sistema pblico funcionar bem, preciso que cada um faa a sua parte, poder pblico e sociedade. "Basta se colocar no lugar de quem precisa e est aguardando. Se cada um fizer a sua parte, ganhamos agilidade. Mesmo nos mutires que estamos fazendo, em que a pessoa confirma a consulta dois dias antes, temos registrado absentesmo. Se agendou, comparea. Se desistiu, avise. Se tem exames, apresente. O usurio tem direitos, mas tambm responsabilidades", conclui.