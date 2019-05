Por iniciativa do deputado Carlos Búrigo, a Assembleia Legislativa instalou oficialmente a Frente Parlamentar de Logística e Transportes dos Campos de Cima da Serra. O colegiado de parlamentares pretende focar atenção ainda maior para a infraestrutura da região. Prestigiado pela deputada Zilá Breitenbach, presidente em exercício do Parlamento gaúcho, o evento reuniu autoridades estaduais e federais, prefeitos e lideranças municipais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A conclusão de oito quilômetros de pavimentação da BR-285, rodovia que faz ligação entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com os países do Mercosul, é tratada pela Frente como prioridade. O colegiado também buscará somar esforços para a conclusão de projetos e início das obras da Rota Caminhos da Neve, no trecho entre as serras gaúcha e catarinense, e a pavimentação da ERS-020, na região dos Aparados da Serra. A operação do aeroporto de Vacaria e a pavimentação de acessos municipais de Monte Alegre, Pinhal da Serra e André da Rocha também serão pautas trabalhadas pela Frente Parlamentar.

Em sua manifestação, o deputado Carlos Búrigo narrou a história da construção e pavimentação da BR-285 no trecho gaúcho e estimulou a união política para obtenção de recursos para conclusão da obra. Ele afirmou que as obras são imprescindíveis para o desenvolvimento econômico e turístico da região dos Campos, Norte gaúcho e região Serrana. "O nosso objetivo é se somar a tudo que já foi feito em prol da logística e dos transportes dos Campos de Cima da Serra. Nosso foco principal aqui é a conclusão da BR 285", apontou. As articulações devem tomar forma nas próximas semanas, com reuniões.