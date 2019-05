Encerra hoje o prazo para realizar as visitas técnicas ao Loteamento Industrial da Colônia Japonesa. Seis lotes estão sendo oferecidos em concorrência pública, em forma de alienação, objetivando a instalação de empreendimentos industriais. A visita é pre-requisito para participar da concorrência do município, que receberá as propostas na quinta-feira. O agendamento deve ser feito pelo telefone (51) 3563-6788 junto à secretaria de Desenvolvimento. A concorrência é realizada do tipo maior lance ou oferta por item. Os lotes têm área que variam de 1.790 a 5.237 metros quadrados, com valores mínimos de R$ 124 mil a R$ 408 mil. Localizado a um quilômetro da BR-116, o loteamento conta com rede de alta tensão instalada e projeto de eletrificação, com postes e transformação na parte interna, o loteamento possui casa de bombas ao lado do reservatório da água. As obras da futura estação de tratamento de esgoto também estão em andamento.